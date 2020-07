Locatelli: “Covid-19? In Italia situazione non critica e sotto controllo” (Di domenica 19 luglio 2020) L’Italia “è la migliore in Europa. Guardiamo cosa sta succedendo a Barcellona, colpita da 700 contagi. Una città più piccola di Roma e meno complicata dal punto di vista della densità abitativa. L’auspicio era di trovarci a metà luglio con una maggiore riduzione di casi e di essere promossi con voti alti. La piena sufficienza soddisfa”. Queste le dichiarazioni di Franco Locatelli, primario di oncoematologia al Bambino Gesù di Roma e presidente del Consiglio superiore di sanità, in merito alla situazione coronavirus che pare essersi stabilizzata in Italia. “La situazione non è critica ed è sotto controllo. – ha proseguito Locatelli – Non ... Leggi su sportface

