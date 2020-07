Live F1, GP Budapest diretta: clamoroso errore di Verstappen nel giro pre griglia (Di domenica 19 luglio 2020) Subito un colpo di scena nel GP di Budapest: con pista bagnata, mentre i piloti raggiungevano lo schieramento di partenza per poi scendere dalle vetture e attendere il momento del via, Verstappen ha... Leggi su ilmessaggero

SkySportF1 : COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ?… - Davide1926___ : RT @SkySportF1: COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ? https://t.co… - F1Spazio : RT @SkySportF1: COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ? https://t.co… - TeixidoMarc : RT @SkySportF1: COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ? https://t.co… - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ? https://t.co… -