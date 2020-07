Lino Guanciale si è sposato. Chi è Antonella, la sposa lontana dai riflettori (Di domenica 19 luglio 2020) Lino Guanciale ha detto “sì”. L’attore dell’Allieva ha sposato la compagna Antonella Liuzzi, alla quale è legato da molto tempo. Ne dà notizia Noci Gazzettino, il giornale online di Noci, in provincia di Bari, dove Antonella Liuzzi è nata e cresciuta. Lino Guanciale ha tenuto lontano dai riflettori la sua storia. La sposa infatti non proviene dal mondo dello spettacolo, ma lavora a Milano come insegnante nei master Bocconi. Proprio in quell’università i due si sarebbero conosciuti, scrive il sito. Guanciale e Liuzzi sposi ... Leggi su huffingtonpost

