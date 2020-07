Lino Guanciale matrimonio segreto: prima foto degli sposi (Di domenica 19 luglio 2020) Lino Guanciale si è sposato in gran segreto, la prima foto del matrimonio con Antonella Liuzzi è apparsa sulla sua fanpage. foto: Instagram @Lino Guanciale officialLino Guanciale è uno degli attori più amati del piccolo schermo, le sue fiction su Rai 1 fanno sempre il pieno di ascolti, ma questa volta non si parla del suo incredibile talento attoriale. Il noto volto di Non dirlo al mio capo, infatti, ha sorpreso tutti portando all’altare in gran segreto la sua fidanzata Antonella Liuzzi. Il matrimonio segreto dei due sembra aver avuto luogo ieri, la foto ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi: auguri! Il Capoluogo Lino Guanciale ha sposato Antonella in segreto: i dettagli del matrimonio

Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della prima puntata in replica stasera

Questa sera, domenica 19 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la ...

