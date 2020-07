Licenziato il capo della farmacia dell'esercito (Di domenica 19 luglio 2020) Heinz Moll è stato destituito dal suo incarico per motivi di salute e per una ristrutturazione interna. Leggi su media.tio.ch

ItaloItaliano : RT @ilfoglio_it: Nella notte Donald Trump ha licenziato il suo guru elettorale Brad Parscale. @paolapeduzzi racconta il “metodo darwiniano”… - mariamacina : RT @ilfoglio_it: Nella notte Donald Trump ha licenziato il suo guru elettorale Brad Parscale. @paolapeduzzi racconta il “metodo darwiniano”… - giomo2 : RT @ilfoglio_it: Nella notte Donald Trump ha licenziato il suo guru elettorale Brad Parscale. @paolapeduzzi racconta il “metodo darwiniano”… - ilfoglio_it : Nella notte Donald Trump ha licenziato il suo guru elettorale Brad Parscale. @paolapeduzzi racconta il “metodo darw… - jupitears : ripensando a quando l’estate scorsa non mi sono presentato a lavoro per andare a scopare dicendo al mio capo di ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziato capo

Ticinonline

Secondo la "SonntagsZeitung", Moll è stato licenziato per e-mail. Ora è subordinato all'ufficiale medico capo dell'esercito, in qualità di principale specialista responsabile delle direttive su tutte ...mentre il console di Ioannina Pervin Gjikuria era stato licenziato. Come riporta Shqiptarja.com Cakaj ha proposto al capo dello stato, Ilir Meta, il nome di Luela Hajdaraga come ambasciatrice ad Atene ...