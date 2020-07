Libri da leggere in estate: Ali d’argento, la recensione (Di domenica 19 luglio 2020) Tra i Libri che non possono mancare in valigia prima di partire per le ferie dell’estate 2020, o per chi restasse a casa nello scaffale della libreria, c’è sicuramente Ali d’argento, secondo capitolo della saga di Camilla Lackberg che vede protagonista l’imprenditrice Faye. Ali d’argento è il sequel de La gabbia dorata, uno dei romanzi di maggior successo degli ultimi anni, che apre appunto la saga della scrittrice svedese. Dopo aver fatto arrestare suo marito, un traditore bugiardo e anche un pericoloso pedofilo, con l’accusa di aver ucciso la loro bambina, Faye adesso è una donna di successo. Si è presa tutto quello che voleva: potere, fama, soddisfazioni, rivincita. La sua Revenge rappresenta proprio tutto quello che ha desiderato da quando ha capito che la vita al fianco del suo caro ... Leggi su ultimenotizieflash

Tra i libri che non possono mancare in valigia prima di partire per le ferie dell’estate 2020, o per chi restasse a casa nello scaffale della libreria, c’è sicuramente Ali d’argento, secondo capitolo ...

La magia delle stelle fra libri e spettacoli

1 Libri e coccoleTorna a Fucecchio la Biblioteca sotto le stelle. Martedì alle 21.30 appuntamento con il Circolo di lettura: si parleràdelle letture preferite e sarà realizzato un incontro sul tema ’I ...

