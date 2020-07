L’eruzione delle 5 del mattino sveglia i ricordi dello scorso anno – Video (Di domenica 19 luglio 2020) Notte di paura a Stromboli. Due forti esplosioni sul vulcano sono state avvertite distintamente dalla popolazione alle 5 di questa mattina. I due boati che hanno svegliato gli isolani, fortunatamente, non hanno fatto danni. Le esplosioni sono state di minore intensità rispetto a quella del 3 luglio 2019 che causò la morte di un escursionista mentre scalando il versante di Ginostra, il borgo di Stromboli raggiungibile solo via mare. Dopo il fenomeno del 2019, il vulcano è tenuto sotto costante osservazione dai tecnici e le escursioni sul cratere, che ogni giorno portano sull’isola centinaia di turisti, sono sospese. Leggi anche: Le immagini del nubifragio che ha colpito Palermo. Per il sindaco Orlando è il più potente dal 1790 Eruzione dell’Etna: colate ... Leggi su open.online

