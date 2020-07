Leganes-Real Madrid oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Leganes e Real Madrid si affrontano nell’ultima giornata della Liga 2019/2020. Passerella per i campioni di Spagna che hanno suggellato il proprio trionfo nel match casalingo contro il VillaReal. Al contrario match da dentro o fuori per il Leganes, attualmente terzultimo a 35 punti. uno solo in meno del Celta Vigo impegnato sul campo dell’Espanyol. Si inizierà domenica 19 luglio alle ore 21.00, non è prevista diretta tv della partita, che però potrà essere seguita in diretta streaming sull’app di DAZN. Leggi su sportface

sportface2016 : I convocati dell'ultima di campionato di #Zidane - #RealMadrid - oscargoian : Pichichi para Benzema por delante de Messi.... @realmadrid - sportli26181512 : Zidane: 'Futuro al Real Madrid? Vedremo dopo la Champions': Il tecnico dei Blancos che ha appena conquistato la… - infobetting : Leganes-Real Madrid: formazioni, quote, pronostici. I Pepineros cercano il - Falso_Nueve_IT : Mancano solo novanta minuti alla fine della Liga e già conto i giorni che mancano all'inizio della nuova stagione.… -