Le ultimissime sulle probabili formazioni tra Fiorentina- Torino (Di domenica 19 luglio 2020) Alle 19,30 Fiorentina e Torino scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico dei gigliati Beppe Iachini è orientato a schierare Franck Ribery: il francese è fondamentale per il viola. L’ex Bayern Monaco sarà affiancato da Cutrone. In panchina Vlahovic mentre Kouamé potrà subentrare a gara in corso e fornire il suo prezioso contributo. Nel Torino Berenguer insidia Verdi. Davanti Belotti e Zaza. Aina potrebbe scalzare De Silvestri, mentre a sinistra nessun dubbio: gioca Ansaldi. In difesa può riposare Izzo. Al suo posto potrebbe giocare Lyanco, che andrebbe a completare il pacchetto arretrato con Nkoulou e Bremer. In mezzo Lukic e Meitè. Foto Ribery Twitter personale L'articolo Le ultimissime sulle ... Leggi su alfredopedulla

