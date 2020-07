Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese (Di domenica 19 luglio 2020) Questa sera alle ore 19,30 andrà in scena la sfida tra Napoli e Udinese. Rino Gattuso è intenzionato ad apportare alcune modifiche rispetto alla gara di Bologna di mercoledì. Lobotka è favorito su Demme. Ai suoi lati agiranno Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco Callejon e Mertens affiancheranno Insigne. In difesa è squalificato Di Lorenzo, giocheranno Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In porta Ospina è in pole su Meret. Nell’Udinese non c’è Okaka, fermato dal Giudice Sportivo. L’Roma e Sampdoria verrà rimpiazzato da Nestorovski. Lasagna è intoccabile. Centrocampo a cinque con Larsen e Sema sulle corsie esterne. Agiranno centralmente de Paul, Walace e Fofana. In difesa spazio a Becao, De Maio e Nuytinck. Napoli ... Leggi su alfredopedulla

