Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus- Lazio (Di domenica 19 luglio 2020) Domani alle 21,45 andrà in scena a Torino la sfida tra Juventus e Lazio. La gara non ha più il fascino di qualche settimana per quanto concerne la corsa allo scudetto a causa del crollo verticale dei biancocelesti che, tuttavia, hanno l’intenzione di ben figurare all’Allianz Stadium. Maurizio Sarri è intenzionato a confermare il consueto 4-3-3, apportando però alcune modifiche nelle scelte. C’è Szczesny tra i pali. Danilo può essere schierato terzino destro mentre sull’altra fascia c’è Alex Sandro. In difesa giocherà De Ligt mentre Bonucci non è al meglio: le sue condizioni sono da valutare e potrebbe lasciare il posto a Rugani. Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. In attacco spazio a Cristiano Ronaldo, Dybala e Cuadrado, che ... Leggi su alfredopedulla

Quella ammirata nell'ultimo periodo, è stata una Inter trascinata dal duo offensivo composto da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. I due attaccanti, schierati entrambi contemporaneamente per via dell' ...

Zanardi un mese dopo: sulla strada per uscire dal coma, i medici pensano alla riabilitazione

Il mondo intero si mobilita per il campione, per quell'uomo che già una volta è riuscito a vincere sulla morte diventando "un esempio" scrive Papa Francesco in una lettera. I suoi tifosi lasciano ...

