Le squadre B, la “soluzione” a tutti i mali del calcio italiano: due anni dopo esiste solo la Juve Under 23. Ecco che cosa non funziona (Di domenica 19 luglio 2020) Il sogno è andato in frantumi nell’arco di un tempo. E a niente è servita quella rimonta parzialmente riuscita. Perché lunedì 13 luglio la Juventus Under 23 ha pareggiato 2-2 contro la Carrarese nel secondo turno dei playoff e ha detto addio alle speranze di salire in Serie B. Un risultato destinato a far discutere e, soprattutto, a dividere. Per chi vede il bicchiere mezzo pieno la vittoria della Coppa Italia Lega Pro rappresenta un grande successo per una squadra nata appena due anni fa. Per chi lo vede mezzo vuoto, invece, il trofeo nazionale non può cancellare un campionato (seppur ridotto a causa del Covid – 19) trascorso a trascinarsi nell’assoluta mediocrità del decimo posto. Soprattutto per una squadra che porta quel nome e veste quelle divise a strisce verticali ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Le squadre B, la “soluzione” a tutti i mali del calcio italiano: due anni dopo esiste solo la Juve Under 23. Ecco c… - sdeluca1977 : @leleadani E con Marione in attacco avremmo avuto la classica soluzione BUTTA LA PALLA AVANTI E FAI SALIRE LA SQUAD… - TMW_radio : #Maracanà ?? Mario #Sconcerti: 'Cinque sostituzioni anche nel 2021? Se l'emergenza finisce, non se ne vede la neces… - CarboKart_ : @alex_bomber94 @VincenzoMart @RenaultF1Team Ma infatti copiare, in sé per sé, non è legale. Molte squadre copiano s… - Lelo49457 : @myownblue @heart_ache1926 Infatti se noti Lozano non riusciva a scattare perché non aveva campo. Purtroppo le squa… -

Ultime Notizie dalla rete : squadre “soluzione”