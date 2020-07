Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a sabato 25 Luglio: ancora maltempo al Nord nei prossimi giorni (Di domenica 19 luglio 2020) Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani e per i prossimi giorni, fino a sabato 25 Luglio 2020. Domani al Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque, ad eccezione di qualche nube ad evoluzione diurna lungo l’arco alpino, un po’ piu’ compatte sulla Liguria nel corso della giornata. Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno su tutte le regioni, salvo locali velature su dorsale appenninica e Sardegna orientale nel primo pomeriggio ed isolati annuvolamenti notturni sulle coste centrali toscane. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ durante le ore centrali presente solo sul versante occidentale del settore appenninico e sulla Sicilia orientale in un contesto decisamente ... Leggi su meteoweb.eu

