Le notizie di domenica sul coronavirus in Italia (Di domenica 19 luglio 2020) Sono stati registrati 219 nuovi casi positivi e solo tre morti: e per una volta la Lombardia non è la regione ad andare peggio Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : notizie domenica Le notizie di domenica sul coronavirus in Italia Il Post METEO ROMA – BEL TEMPO e temperature gradevoli, ecco le previsioni

Prosegue sulla città di Roma una fase estiva decisamente gradevole, con tempo stabile e temperature piuttosto piacevoli per il periodo. Nonostante la presenza di una goccia fredda sui Balcani determin ...

Meteo pazzo, -0,7 gradi in una Regione d'Italia

I meteorologi la chiamano “inversione termica”: si tratta di un fenomeno che ha interessato alcune zone d’Italia in seguito alla circolazione depressionaria degli scorsi giorni. La situazione termica, ...

Prosegue sulla città di Roma una fase estiva decisamente gradevole, con tempo stabile e temperature piuttosto piacevoli per il periodo. Nonostante la presenza di una goccia fredda sui Balcani determin ...I meteorologi la chiamano “inversione termica”: si tratta di un fenomeno che ha interessato alcune zone d’Italia in seguito alla circolazione depressionaria degli scorsi giorni. La situazione termica, ...