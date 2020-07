Le notizie del giorno – Nuovo scandalo nel calcio italiano, la delusione dei tifosi della Juve e due gravi lutti (Di domenica 19 luglio 2020) Le notizie del giorno – Un… “terremoto”. Com’è attualmente in campo. Ante Rebic show in un’intervista a Sport Week. L’attaccante del Milan ha affrontato numerosi temi, tra passato, presente e futuro. Qui estrapoliamo la parte in cui parla della rimonta contro la Juve, di Higuain e Bernardeschi e della provocazione di Szczesny. “So quali sono le mie qualità – dice – sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa. Faccio un esempio. Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Duro intervento del premier Giuseppe Conte al #consiglioeuropeo a #Bruxelles. 'Veti da parte di alcuni paesi inacce… - VittorioSgarbi : Quella di Roma dedicata a Raffaello è una mostra bellissima, ma non dice nulla che non si sapesse già. La nostra è… - Agenzia_Ansa : A Palermo @ComunePalermo il ricorda di Borsellino e degli agenti della sua scorta. Morra: 'Più del tritolo hanno f… - luisa_chiari : RT @Agenzia_Ansa: Duro intervento del premier Giuseppe Conte al #consiglioeuropeo a #Bruxelles. 'Veti da parte di alcuni paesi inaccettabil… - TitinaFracassi : RT @natourarte_info: #Countryhouse, #campeggi e ospitalità dai parenti meglio se in #montagna nella hit delle #vacanze del 2020. Per il #tu… -