Le frasi di Paolo Borsellino a 28 anni dalla strage di Via D’Amelio nel ricordo del 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) Le frasi di Paolo Borsellino non possono non accompagnare questa giornata del 19 luglio, nel triste anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, avvenuta oramai 28 anni fa nel lontano 1992. Proprio come oggi, era domenica quando il magistrato si recò al centro della città di Palermo per visitare, come di consuetudine, sua madre ma purtroppo trovò la morte alle 16:58, per l'esplosione di una Fiat 126 imbottita di tritolo. Tutto avvenne esattamente come nel caso del grande amico e collega Giovanni Falcone a cui era stata assegnata la stessa terribile sorte solo due mesi prima a maggio con la strage di Capaci. Polo Borsellino venne messo a tacere nella sua continua e approfondita opera di ... Leggi su optimagazine

