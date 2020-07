Le formazioni ufficiali di Parma-Sampdoria: ancora panchina per Inglese (Di domenica 19 luglio 2020) Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Sampdoria, match valido per il 33° turno di campionato. Gli emiliani si affidano al tridente tutta corsa Kulusevski, Caprari, Gervinho. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Le formazioni ufficiali di #ParmaSamp: ancora panchina per Inglese #SerieATIM - sscalcionapoli1 : Le formazioni ufficiali di Alaves-Barcellona: piena emergenza per Setièn - ilnapolionline : Serie A, tra poco Parma/Sampdoria: le formazioni ufficiali - - SPress24 : Serie A, Parma-Sampdoria: le Formazioni Ufficiali - ilnapolionline : SERIE A - Parma-Bologna, formazioni ufficiali. Emergenza per D'Aversa - -