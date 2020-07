Lazio, l'assessore alla Sanità: "Usate la mascherina o dovremo richiudere" (Di domenica 19 luglio 2020) L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato è preoccupato per i nuovi casi di Covid-19 e i piccoli focolai d'importazione che si stanno registrando negli ultimi giorni e lancia un appello alla popoLazione: Usate la mascherina o dovremo richiudere."Oggi registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o ... Leggi su blogo

