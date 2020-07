Lazio, assessore D’Amato: “Necessario usare la mascherina o nuovo lockdown” (Di domenica 19 luglio 2020) “Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna”. Queste sono le significative dichiarazioni di Alessio D’Amato, rilasciate recentemente e riguardanti i 17 nuovi casi segnalati nel Lazio, dei quali 10 risultano d’importazione. L’assessore regionale alla Sanità ha avvisato i cittadini come sopra riportato, specificando come sia assolutamente necessario l’utilizzo della mascherina sanitaria. Paura per i residenti nel Lazio, vicino un nuovo lockdown? Leggi su sportface

paolaokaasan : RT @ChiodiDonatella: L'ASSESSORE DI #ZINGARETTI NON SA GESTIRE GLI #IMMIGRATI INFETTI E MINACCIA UN NUOVO #LOCKDOWN PER GLI #ITALIANI. Dic… - Marylu58121349 : RT @07Emmedi: Assessore Lazio rivolge appello x utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere la regione. A proposito, ma quali mascherin… - Silvergio2377 : RT @ChiodiDonatella: L'ASSESSORE DI #ZINGARETTI NON SA GESTIRE GLI #IMMIGRATI INFETTI E MINACCIA UN NUOVO #LOCKDOWN PER GLI #ITALIANI. Dic… - polisblogit : Lazio, l'assessore alla Sanità: 'Usate la mascherina o dovremo richiudere come in Catalogna' - stebellentani : RT @FrancescoCoccoT: In questo momento, @repubblica apre, unico giornale nazionale, con una frase buttata lì da un assessore regionale del… -