Laura Castelli, Bechis e la prima pagina brutale de Il Tempo: accanto a questa foto, questo titolo. Ammutolita | Guarda (Di domenica 19 luglio 2020) Insultata da mezzo mondo, Laura Castelli "si regala" anche la prima pagina durissima del Tempo. La viceministra dell'economia l'ha fatta grossa, in diretta al Tg2Post, consigliando di cambiare lavoro i ristoratori in crisi e lasciati soli dal governo nella fase post-lockdown. Uno scivolone personale e politico che imbarazza anche il Movimento 5 Stelle. Lo chef Gianfranco Vissani, in tv, ha consigliato alla Castelli di pensare a dare i soldi promessi agli imprenditori, mentre Matteo Salvini, leader della Lega, la incalza: "Da ieri incontro ristoratori, baristi e albergatori che mi dicono 'il vice ministro grillino Castelli è una cretina'. Hanno ragione. Non sono loro a dover cambiare mestiere, a differenza di troppi ... Leggi su liberoquotidiano

HuffPostItalia : Lettera di 500 ristoratori contro Laura Castelli: 'Non siamo più disposti a scusare' - msgelmini : Laura #Castelli, invece di andare in tv e farci improbabili lezioni di economia politica, abbia più rispetto per ch… - Agenzia_Italia : 50.000 ristoratori a Castelli: 'Non vi abbiamo chiesto clienti, ma sostenibilità nelle riaperture' - GiorgioAnnesi : RT @Storace: Il governo nega le frasi (dette in tv) dalla #Castelli sui ristoratori e minaccia @tempoweb per averle raccontate. Vogliono la… - Emma96444762 : RT @Storace: Il governo nega le frasi (dette in tv) dalla #Castelli sui ristoratori e minaccia @tempoweb per averle raccontate. Vogliono la… -