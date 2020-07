Latina, tragico incidente sull’Appia: domani l’ultimo saluto alla 28enne Chiara Battisti (Di domenica 19 luglio 2020) Si celebrerà domani mattina, lunedì 20 luglio, il funerale di Chiara Battisti, la 28enne di Latina che venerdì scorso, dopo 6 giorni in terapia intensiva, è deceduta presso l’ospedale Santa Maria Goretti. tragico incidente sull’Appia: domani l’ultimo saluto a Chiara Battisti Chiara era rimasta coinvolta nel tragico incidente avvenuto la notte tra il 10 e l’11 Luglio su via Appia, al chilometro 83+700, nel territorio comunale di Pontinia tra due auto, una BMW Serie 1 e una Mini Paceman. La 28enne si trovava in auto, una Bmw serie 1, con il fidanzato: anche lui è rimasto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

