‘L’Allieva’, Lino Guanciale si è sposato: la foto delle nozze! (Di domenica 19 luglio 2020) Fiori d’arancio per l’attore Lino Guanciale: come riporta Noci Gazzettino, il protagonista de L’Allieva è convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi, nella giornata di sabato 18 luglio. La cerimonia si è svolta lontana dai riflettori, presso il Palazzo del Campidoglio, sede del municipio di Roma. Guanciale e la Liuzzi si sono incontrati presso l’Università Bocconi di Milano, dove Antonella svolge il ruolo di coordinatore presso un prestigioso master in management. Lino, interprete di numerose fiction di successo come La Porta Rossa e Che Dio ci aiuti, è stato impegnato fino al 2018 con la collega Antonietta Bello, a sua volta incontrata sempre in ambito accademico, presso ... Leggi su isaechia

