La Super Coppia Vip italiana esce allo scoperto: è amore! (Foto) (Di domenica 19 luglio 2020) Tutte le loro Foto a fine articolo! Dopo gossip e indiscrezioni Sara Croce ha finalmente confermato la relazione con Gianmarco Fiory. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, oggi Bonas in carica di Avanti un altro, ha pubblicato uno scatto passionale che la ritrae a bordo piscina con il nuovo amore. Scatto che nel giro di pochi minuti ha fatto incetta di like e commenti e che potete trovare più in basso. Sara appare assai presa da questa nuova love story, nata per caso dopo alcuni flirt fugaci. Come quello con Andrea Damante, che tanto ha fatto chiacchierare la scorsa estate. Oggi la Croce, classe 1998, è pronta a ripartire da Gianmarco, con il quale sta trascorrendo delle splendide vacanze in Italia. (Continua...) Prima Capri e Ischia, dove lui è di casa, poi Taormina per una bella stagione all’insegna dell’amore, del mare ... Leggi su howtodofor

Torolocoasd1 : Weekend di super sessione in coppia per Francesca e Laura!!! E poi......?? perchè anche la festa vuole la sua parte?? - chiccaguerini : Pezzo ????una super coppia Marco e Fede???? - latatafrancesca : Per la serie 'come eravamo' ?? che super giovani qui!! ?? Voi preferite la coppia Max/Francesca o la coppia Niles/C.… - shittyloki : stasera ho conosciuto una coppia di fratelli milanesi ed erano super simpatici?????????????????????????????????????????? - magicnambin : il mio passatempo è guardare programmi di ristrutturazione case però mi sono imbattuta in ‘mega terrazze’ e una cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Coppia La Pallacanestro Varese sogna la super coppia composta da Jason Rich e Luis Scola - Serie A Basketmarche.it