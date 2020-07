La strana domenica di Edin Dzeko, il bomber con la valigia (Di domenica 19 luglio 2020) Alla base del suo comportamento, aveva riferito la Gazzetta dello Sport, ci sono una certa rabbia per alcune situazioni tattiche e alcuni passaggi sbagliati, ma soprattutto ragioni di mercato . I ... Leggi su sport.virgilio

Una strana domenica, quella che aspetta Edin Dzeko. Il bomber della Roma può diventare l’ago della bilancia nell’assegnazione dello scudetto: l’Inter, per continuare a sperare di raggiungere la Juvent ...

IL RACCONTO DELLA DOMENICA Vivendo nella notte artica

La notte artica mi sorprese in quel capanno al limite della foresta. Non era prudente proseguire perché ormai c'erano troppo poche ore di luce, e poi ci sarebbero state bufere per giorni e giorni. La ...

