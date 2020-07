La storia di ‘Nonna Angelica’, la 72enne che truffava gli stranieri in attesa di cittadinanza (Di domenica 19 luglio 2020) Conosce bene la storia della burocrazia in Italia e la sfruttava per truffare i cittadini stranieri che aspettavano i documenti ufficiali per ottenere la cittadinanza italiana. La Polizia di Milano ha fermato e denunciato – lasciandola a piede libero – una 72enne che si fingeva funzionario della Prefettura meneghina circuendo i migranti in attesa dell’esito sulla loro domanda di asilo nel nostro Paese. Si fa chiamare Nonna Angelica e ha diversi precedenti per truffa. Il tutto è partito dopo una segnalazione effettuata da un cittadino senegalese, raggirato dalla donna che lo aveva convinto a versarle duemila euro per accelerare la pratica. LEGGI ANCHE > Salvini ricorda Giulia Maria Crespi, ma lei si era vergognata di essere italiana dopo gli sgomberi voluti dal leghista ... Leggi su giornalettismo

