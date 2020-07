La staffetta Demme-Lobotka potrebbe essere l’arma vincente contro il Barcellona (Di domenica 19 luglio 2020) contro il Barcellona potrebbero servire due Napoli diversi. Scrive oggi la Gazzetta dello Sport a 20 giorni e cinque gare di distanza dalla sfida Champions contro il Barcellona Prima uno capace di restare basso per chiudere le linee di passaggio a Messi e compagni. Poi uno più offensivo che vada a colpire, perché per passare il turno servirà comunque segnare. Una sorta di potrà diventare la sceneggiatura sorprendente per scrivere un film mai visto a Napoli: i quarti di Champions I due registi del Napoli godono infatti entrambi di grande fiducia da parte di Gattuso e riescono a far giocare la squadra in due modi diversi Demme eccelle nell’ordine e nella geometria che riesce a dare alla squadra. Ha una resistenza incredibile e soprattutto ... Leggi su ilnapolista

Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Grande assente della partita Mertens, che si accomoderà in panchina. Fino a questo momento, Gattuso ha sempre cambiato le carte in attacco, facendo la ...

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 1 ...

