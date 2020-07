La Sampdoria rimonta il Parma, da 2-0 fa 2-3 e si salva (Di domenica 19 luglio 2020) Parma (ITALPRESS) – La Sampdoria espugna il Tardini in rimonta e coglie la terza vittoria in una settimana, aggravando la crisi del Parma che, avanti di due reti all’intervallo, subìsce l’ennesima rimonta e il sorpasso dei rivali in classifica. Buon avvio dei crociati che chiudono i blucerchiati nella loro metà campo e sbloccano il risultato al 18′ grazie alla fiammata di Gervinho che raccoglie il passaggio di testa di Brugman, elude l’intervento di Bereszynski e spara un destro imprendibile sotto la traversa. Solo il Var annulla il raddoppio di Caprari in posizione di off-side dopo il miracolo di Audero sul tentativo di Kulusevski. Lo svedese entra da protagonista nell’azione del raddoppio al 40′ propiziando con un cross da destra la sfortunata ... Leggi su ildenaro

