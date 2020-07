La riapertura dei cinema: “Difficile che i blockbuster americani escano prima in Europa” (Di domenica 19 luglio 2020) All'UltraPop Festival si è parlato della riapertura dei cinema in Italia, e di cosa aspettarci in sala nei prossimi mesi. All'Ultrapop Festival si è parlato della riapertura dei cinema in Italia, e di cosa aspettarci in sala nei prossimi mesi. A commentare la situazione, insieme a Luca Liguori e Giuseppe Grossi, c'erano Davide Dellacasa, che con ScreenWeek ha dato il via all'iniziativa cinema Reloaded proprio per sostenere il ritorno in sala, e Davide Novelli, presidente di Cinetel. Novelli si è dichiarato sorpreso di un dato relativo ai risultati delle sale nelle ultime settimane: "Mi aspettavo un numero maggiore di giovani, che mi erano sembrati quelli più spensierati. Ma forse dopo tre mesi in casa l'idea di stare in uno spazio ... Leggi su movieplayer

matteorenzi : Leggo di nuove polemiche dei sindacati contro la ripartenza delle scuole. Lo dico da marzo, lo ripeto oggi: la riap… - Antonio_Tajani : #ConsiglioEuropeo Per rilanciare l’economia serve un’Europa coraggiosa e ambiziosa. L’Italia non accetti compromess… - massimobray : Condivido le ragioni della lettera scritta dalla Consulta Universitaria per la Storia dell’Arte per la riapertura d… - arteletteratura : RT @raicinque: A#SaveTheDate la riapertura del @teatrolafenice a Venezia; La mostra su Ulisse ai #MuseiSanDomenico a Forlì; il @NapoliTFI;… - FI_Toscana : RT @Antonio_Tajani: #ConsiglioEuropeo Per rilanciare l’economia serve un’Europa coraggiosa e ambiziosa. L’Italia non accetti compromessi al… -

Ultime Notizie dalla rete : riapertura dei CUB: le linee guida ministeriali sulla riapertura dei servizi educativi e scolastici scaricano sugli enti locali molte responsabilità Orizzonte Scuola I Commercialisti chiedono il rinvio dei versamenti a settembre

Il presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, è tornato a ...

Webinar dell’ambasciatore Guariglia, ‘porte aperte a turisti spagnoli’

L’ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha aperto il webinar, organizzato dall’ENIT, nel contesto delle iniziative realizzate dal Sistema Italia in Spagna a sostegno della ripresa dei f ...

Il presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, è tornato a ...L’ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha aperto il webinar, organizzato dall’ENIT, nel contesto delle iniziative realizzate dal Sistema Italia in Spagna a sostegno della ripresa dei f ...