La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di domenica 19 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) La trentaquattresima giornata di Serie A regala un Milan in gran forma, confermando quando espresso dai rossoneri fin dal ritorno in campo: ancora un successo, stavolta con un sonoro 5-1 sul Bologna. Identico il risultato nelle altre due sfide, 1-1 in Cagliari-Sassuolo e Verona-Atalanta, oggi la giornata regalerà il big match tra Roma e Inter, coi nerazzurri che potrebbero portarsi a meno tre dalla Juve con un successo all'Olimpico. Intanto, in ottica mercato, la stessa Juve apre la porta a... Leggi su 90min

DiMarzio : #RassegnaStampa #19luglio | Tutto il calcio sulle prime pagine dei quotidiani - sportli26181512 : Il Resto del Carlino: 'Ibra, nessun favore all’amico Mihajlovic': C’è spazio anche per la gara giocata ieri sera a… - andrea41183532 : RT @vitalbaa: Bravo @marcocappato che alla rassegna stampa di @RadioRadicale evidenzia, circa le parole di Castelli sui ristoratori, una se… - nelloscavo : RT @vitalbaa: Bravo @marcocappato che alla rassegna stampa di @RadioRadicale evidenzia, circa le parole di Castelli sui ristoratori, una se… - vitalbaa : Bravo @marcocappato che alla rassegna stampa di @RadioRadicale evidenzia, circa le parole di Castelli sui ristorato… -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa RASSEGNA STAMPA Cronache TV Mundo Deportivo – Opciòn Kluivert

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Mundo Deportivo La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina ...

Corriere dello Sport – Juve, è Zapata!

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, domenica 19 luglio, del ‘Corriere dello Sport’: ...

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Mundo Deportivo La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina ...La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, domenica 19 luglio, del ‘Corriere dello Sport’: ...