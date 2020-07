La potente macchina del dolore umano (Di domenica 19 luglio 2020) Più delle vittime di una giustizia feroce hanno sofferto solo loro: i figli delle vittime di un giustizia feroce. Per capire quale immenso carico di dolore, privazioni, lutti, ferite tra le famiglie e le generazioni si infligga per mano dello Stato, bisogna parlare con loro. Con Nicole, cresciuta senza il padre, Giovanni Guarischi, ex consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, condannato a cinque anni in quanto corruttore di Roberto Formigoni che, però, per lo stesso fatto è stato assolto con formula piena qualche giorno fa. Con Francesco, figlio dell’imprenditore di Gela Riccardo Greco, suicida dopo aver fatto condannare i mafiosi a cui pagava il pizzo ed essere stato perseguitato per anni dalla giustizia e dalla burocrazia prefettizia, fino al martirio.Sono i loro racconti a svelare l’orrore, che si nasconde in certi angoli ... Leggi su huffingtonpost

Sono i loro racconti, a volerli ascoltare, che ci mostrano che cos’è diventata oggi la giustizia in Italia: una potente macchina di dolore umano non giustificabile. Il racconto di Nicole dice tutto ...

