La Polonia liberticida contro la Ue: 'Non chiedeteci il rispetto dello Stato di diritto' (Di domenica 19 luglio 2020) Loro sono rappresentanti di una destra liberticida e autoritaria. Come potrebbero non preoccuparsi se qualcuno chiede il rispetto dello Stato di diritto visto che con le loro riforme autoritarie ... Leggi su globalist

Loro sono rappresentanti di una destra liberticida e autoritaria ... e anche l'autonomia della magistratura destinata a diventare braccio armato del potere? La Polonia "non può concordare" sulla ...

Elezioni in Polonia, rieletto il conservatore-sovranista Duda, sfuma la prospettiva di una svolta democratica ed europeista

giudicato da molti osservatori come autoritario e liberticida. Trzaskowski ha guadagnato la maggioranza nella Polonia occidentale, riscuotendo consensi nelle città e fra i più giovani. Duda invece, è ...

