La Pellicola d`Oro | il 28 luglio al Teatro Ettore Scola di Roma

Martedì 28 luglio alle ore 21, presso il Teatro Ettore Scola de La Casa del Cinema di Roma, si terrà la X edizione del Premio de La Pellicola d`Oro che quest`anno ha come Media Partnership Rai Movie e il Patrocinio della RAI. Nonostante le restrizione del Covid-19, anche quest`anno, la più importante manifestazione dedicata agli artigiani del cinema, promossa ed organizzata dall`Associazione Culturale "Articolo 9 Cultura & Spettacolo" e dalla "Sas Cinema" di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis (ideatore dell`evento), torna a premiare i suoi tecnici.Sarà una serata diversa dall`usuale ma unica e con una carica maggiore, condotta da Stefano Masciarelli affiancato dalla bellissima attrice Mavina Graziani.

