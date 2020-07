La Marca: "Juventus-Inter, la differenza è negli scontri diretti. Il mio pensiero su Conte" (Di domenica 19 luglio 2020) Il conduttore televisivo Domenico La Marca ha parlato in esclusiva a 90min Italia analizzando quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: Cosa sta accadendo alla Juventus? US Sassuolo v Juventus - Serie A "Il Sassuolo è attualmente un avversario ostico per chiunque anche per la Juventus partiamo da questa premessa. I bianconeri nelle ultime due partite nonostante ai punti avrebbero meritato di perdere, sono stati capaci di agguantare risultati pesanti. E’... Leggi su 90min

UtrillaLucas : @MARCAClaroARG La Juventus piensa en Pochettino en caso de no continuar Maurizio Sarri - CardulloCarmelo : Alla Juventus ti dovrai svegliare riposa adesso che puoi - FaustoRojas77 : @marca Sonando con la Juventus - MarcaClaro : ¡La Vecchia Signora no anda bien!?? La Juventus rescata el empate ante el Sassuolo en un partido de locura??… - FabianOlea1924 : ALEX SANDRO!!! Nadie lo marca y adentro. Sassuolo 3-3 Juventus ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Marca Juventus La Marca: "Juventus-Inter, la differenza è negli scontri diretti. Il mio pensiero su Conte" 90min La Marca: "Juventus-Inter, la differenza è negli scontri diretti. Il mio pensiero su Conte"

Il conduttore televisivo Domenico La Marca ha parlato in esclusiva a 90min Italia analizzando quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: Cosa sta accadendo alla ...

Mercato estero: Juve, Pogba ha deciso. Jorge Jesus e Casillas tornano a 'casa'

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero. Secondo Marca, a fine stagione il portiere spagnolo Iker Casillas l ...

Il conduttore televisivo Domenico La Marca ha parlato in esclusiva a 90min Italia analizzando quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: Cosa sta accadendo alla ...Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero. Secondo Marca, a fine stagione il portiere spagnolo Iker Casillas l ...