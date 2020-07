La lunga notte dell’Unione europea. Così si infrage il sogno di una risposta compatta al Coronavirus (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio) Dopo tre giorni, il Consiglio europeo che doveva fare la storia continua ad andare male, un stallo negoziale che dimostra la totale mancanza di una sincera volontà di superare le storiche resistenze. Niente di fatto per capire come farà l’Unione europea ad affrontare la crisi economica post Coronavirus. Dopo due notti di discussioni e una domenica passata rinviare l’assemblea plenaria, arriva la terza notte di negoziati da proseguire a oltranza. Il gruppo dei Paesi frugali insiste per un fondo composto da 350 miliardi di euro in sovvenzioni a fondo perduto, da affiancare ad altri 350 miliardi in prestiti per un totale di 700 miliardi di Recovery Fund. I Paesi meridionali, in primis la Francia, vogliono che le sovvenzioni arrivino almeno fino a 400 ... Leggi su open.online

Frances52779614 : RT @Frances52779614: Essere una carezza gentile nella tua notte più lunga... - Frances52779614 : RT @Frances52779614: Lunga attesa l'estasi culmina lampo nel silenzio.… - Marina00180963 : Per quanto lunga possa essere la notte domani il sole sorgerà ancora.. Buonanotte a tutti ?? - selenamjimenez : @mrjjmenez la notte è lunga - majimaage : RT @quitesociety: La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie. 2019 - Atlanta (USA) [ @majimaage / Quit… -