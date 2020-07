La lezione della resistenza non violenta di John Lewis (Di domenica 19 luglio 2020) Quando pubblicai negli Stati Uniti The New Left. A documentary History (Bobbs Merril, 1969) e in Italia La nuova sinistra americana (Feltrinelli, 1970), il primo documento che inserii nella sezione dedicata ai Diritti civili fu Una seria rivoluzione, il discorso di John Lewis pronunciato alla “marcia per il lavoro e la libertà” di Washington guidata da Martin L. King nell’agosto 1963. Quella marcia era stata organizzata dall’insieme dei gruppi per i diritti civili: Urban League, NAACP, CORE e SCLC guidati da Philip Randolph, Bayard Rustin, Roy Wilkins, ed anche dai militanti dello SNCC, presidente John Lewis. Lo Student Nonviolent Coordinating Committee era il gruppo dei giovani attivisti che, alla testa della popolazione delle chiese nere del sud, avevano condotto le ... Leggi su huffingtonpost

