La lettera di Valerio Mastandrea a Mattia Torre: "Amico mio, ti racconto ciò che è successo mentre eri via" (Di domenica 19 luglio 2020) è trascorso un anno da quando è scomparso Mattia Torre. Valerio Mastandrea ha voluto dedicare allo sceneggiatore e Amico una lunga lettera apparsa su Twitter.Mastandrea e Torre hanno lacorato insieme in diversi spettacoli teatrali e film. L’attore si è rivolto direttamente a lui sui social, aggiornandolo su quanto accaduto, mentre lui era via.“Amico mio. Certo di farti cosa gradita mi appresto ad un piccolo rendiconto di fatti e notizie a cui non hai avuto accesso in questo ultimo anno. Non mi concedo di chiederti come stai conoscendo l’agnostico affermare, rapido e violento che sostituirebbe la semplice risposta.Mi perdonerai ... Leggi su huffingtonpost

È trascorso un anno da quando è scomparso Mattia Torre. Valerio Mastandrea ha voluto dedicare allo sceneggiatore e amico una lunga lettera apparsa su Twitter. Mastandrea e Torre hanno lacorato insieme ...

A un anno dalla morte di Mattia Torre, stroncato da un cancro a soli 47 anni, Valerio Mastandrea, più volte voce dei suoi monologhi, protagonista de La Linea verticale, mini serie sulla sua malattia, ...

A un anno dalla morte di Mattia Torre, stroncato da un cancro a soli 47 anni, Valerio Mastandrea, più volte voce dei suoi monologhi, protagonista de La Linea verticale, mini serie sulla sua malattia, ...