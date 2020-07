La giovane Cara esce con il nuovo singolo “Lentamente” (Di domenica 19 luglio 2020) A 20 anni Anna Cacopardo, in arte Cara, si è fatta conoscere con il singolo "Le Feste di Pablo", in collaborazione con Fedez e ora arriva con Lentamente il nuovo singolo che esprime a pieno lo stile musicale. "Lentamente è nata nel periodo assurdo della quarantena, io ho continuato a scrivere e a collaborare con il mio produttore, tutto è nato da lì perché ho capito che tipo di viaggio sarebbe diventato Lentamente. Racconta di me, del mio modo di essere, della volontà di seguire il proprio istinto, non ha importanza se è più lento o più veloce, l'importante è che sia il mio e Lentamente è il mio ritmo".Il testo, Caratterizzato da riferimenti alla cultura pop e giochi di parole tipici della scrittura dell'artista, si sposa con ... Leggi su ilfogliettone

Fabrizi70587224 : @mgmaglie @LaCastelliM5s Cara Giovanna, anche se sei ancora giovane non ti sembra troppo credere ancora alle favole… - Mcavenati : un angelo in Paradiso (che dispiacere per la giovane età i progetti che aveva nel cuore visto prossima alla laurea)… - DaAsaro : @biddiolina @DeVerdinis @tordi_luciano Cose che ho conosciuto ed affrontato mia cara giovane precaria,se lo lasci d… - AnnamariaBriola : No cara signora se la donna pur giovane fosse intelligente e con i così detti! Non l’attaccherebbero e lei stessa c… - The_Rose_Tattoo : @La_Nuca Guarda Nuca cara, posso dirlo? Che due pelotas!!! Se fossi stata magra e giovane sarei già in piedi Porca zozza lurida mortaccina! -

Ultime Notizie dalla rete : giovane Cara La giovane Cara esce con il nuovo singolo "Lentamente" askanews Vanno al cimitero per sistemare l’urna ma trovano aperto il fornetto sbagliato

MACERATA - Sono andati al cimitero per dare collocazione all’urna contenente le ceneri della persona amata, una giovane maceratese, ed inserirla nella tomba che ospita i resti del padre, andatosene di ...

L’attrice cairese Giorgia Ferrero a IVG.it: “Lo spettacolo soffre pandemia e tagli, il 2020 è un anno da dimenticare”

Cairo Montenotte. Un’eleganza degna di un red carpet, un sorriso incantatore come quello di Julia Roberts, una bravura eccezionale, un animo semplice e autentico: è un “poker d’assi” quello in mano a ...

MACERATA - Sono andati al cimitero per dare collocazione all’urna contenente le ceneri della persona amata, una giovane maceratese, ed inserirla nella tomba che ospita i resti del padre, andatosene di ...Cairo Montenotte. Un’eleganza degna di un red carpet, un sorriso incantatore come quello di Julia Roberts, una bravura eccezionale, un animo semplice e autentico: è un “poker d’assi” quello in mano a ...