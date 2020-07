La Flotta Russa del Pacifico: così Mosca fronteggia Cina e Stati Uniti (Di domenica 19 luglio 2020) Nel fronte bollente del Pacifico Occidentale, dove si incrociano ormai sempre più intensamente e sempre meno diplomaticamente gli interessi di Cina e Stati Uniti, esiste un’altra potenza globale che sta cominciando a giocare un ruolo per nulla secondario: la Russia. Lo strumento navale russo, date le caratteristiche stesse della rinnovata Guerra Fredda “tripolare” che stiamo … La Flotta Russa del Pacifico: così Mosca fronteggia Cina e Stati Uniti InsideOver. Leggi su it.insideover

Lasciando la guida del Joint Force Command di Napoli, l’ammiraglio statunitense James Foggo invita la Nato a riscrivere la sua strategia per il Mediterraneo: Russia e Cina le sfide. La risposta? Più n ...

Prontezza al combattimento dell’Esercito Russo

Sono coinvolti i Distretti Militari Sud e Ovest della Russia, le Forze d’Assalto Aviotrasportate e la Fanteria Marina delle flotte del Nord e del Pacifico. Il controllo prevede lo svolgimento di 56 ...

