La Fiorentina torna al successo in casa: 2-0 al Torino e salvezza conquistata (Di domenica 19 luglio 2020) Sei mesi dopo l'ultima volta la Fiorentina torna al successo allo stadio Franchi e lo fa grazie alla vittoria contro il Torino per 2-0 confezionata grazie all'autogol di Lyanco nel primo tempo e al ... Leggi su lanazione

laurienzio : Torna l’amore in un minuto. Siamo la Fiorentina. La Fiorentina è così ?? #Fiorentina #FiorentinaTorimo - qn_lanazione : La #Fiorentina torna al successo in casa: 2-0 al Torino e salvezza conquistata - Pall_Gonfiato : #SerieA: #Politano regala la vittoria al #Napoli allo scadere. Torna a vincere la #Fiorentina - Angelredblack1 : @SADIComic @acmilan La Fiorentina lo pagò 3 mln. Non rientrava più nei piani ed è stato ceduto alla Spal, che ha il… - MisericordiaFI : Questo pomeriggio si torna allo stadio A. Franchi. Alle 19.30 fischio di inizio di #Fiorentina – Torino Buon lavoro… -

La Fiorentina torna a vincere al Franchi dopo sette partite e festeggia l'aritmetica permanenza in Serie A. Grazie al successo per 2-0 sul Torino ottenuto con l'autorete di Lyanco e il terzo gol di fi ...Cutrone non si ferma più. E' la più bella sorpresa di questo finale di stagione per la Fiorentina. E ci voleva proprio per lui e per la squadra, visto che ora anche la classifica fa sorridere in manie ...