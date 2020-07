La Fiorentina è finalmente salva (Di lunedì 20 luglio 2020) Kouame e Cutrone regalano la salvezza ai viola. La Fiorentina è aritmeticamente salva grazie ai tre punti contro i granata. Salvezza matematica rimandata, invece, per gli uomini di Longo che hanno un gol annullato ad Edera e un palo di Belotti da recriminare . Le formazioni Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (23′ st Venuti), Pulgar, Castrovilli (37′ st Ceccherini), Lirola; Ghezzal (23′ st Duncan), Ribery (37′ st Vlahovic); Kouame (12′ st Cutrone). In panchina: Brancolini, Igor, Badelj, Sottil, Agudelo, Dalbert, Terzic. All. Iachini. Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco (17′ st Edera), Nkoulou, Bremer; De Silvestri (27′ st Ansaldi), Lukic, Meité (34′ st Rincon), Aina; Berenguer (17′ st Millico); Zaza (17′ st ... Leggi su sport.periodicodaily

