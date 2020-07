La finale del Festival di Castrocaro su Rai 2 ad agosto: tutti i finalisti (Di domenica 19 luglio 2020) Sarà Stefano De Martino a condurre, per la seconda volta, la finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro. Questa volta però al suo fianco non ci sarà Belen Rodriguez. Lo scorso anno il Festival aveva segnato, oltre alla notte della Taranta sempre in coppia, il ritorno dei due, anche come coppia televisiva dopo la separazione. Ma quest’anno vedremo solo Stefano, diventato ormai volto della rete. L’appuntamento, con la finale di Castrocaro, è fissato per giovedì 27 agosto in prima serata su Rai2 e, in contemporanea, su Rai Radio 2. A fare da cornice all’evento, il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Le selezioni (che si sono svolte solo online a causa ... Leggi su ultimenotizieflash

borghi_claudio : Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta and… - SassuoloUS : FINALE | #SassuoloJuve 3?-3? Che partita del Sassuolo!!! Un pareggio che sta stretto ai neroverdi per quanto visto… - chintu0439 : RT @NoemiBlonde: Ecco il risultato finale del mio film.. x vedere il resto iscriviti al mio - nfswitalia : RT @BelpietroTweet: Ancora non è chiaro quale sarà il testo finale dell'accordo sul Recovery fund. Tuttavia, è chiaro che per l'Italia la t… - stillers1971 : La differenza tra un giocatore intelligente e il conseguente risultato finale della partita. Secondo voi ha tirato… -