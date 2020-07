La famiglia che viola la quarantena a Badia e finisce indagata per epidemia colposa (Di domenica 19 luglio 2020) Un ventiquattrenne di La Villa, frazione di Badia, un responsabile del settore turistico, e i genitori, conviventi, sono stati messi in quarantena dopo il risultato del tampone fatto al figlio ma sono invece andati al lavoro e la sera hanno festeggiato con un aperitivo con gli amici. I tre sono ora indagati per epidemia colposa: il giovane rischia dai 6 mesi ai 3 anni di carcere, i genitori un’ammenda fino a 3 mila euro. La famiglia che viola la quarantena a Badia e finisce indagata per epidemia colposa Il giovane dopo essere stato trovato il 10 luglio positivo al tampone naso-faringeo per la ricerca del coronavirus, lo stesso giorno è andato prima a lavoro, poi ad un ... Leggi su nextquotidiano

