La diplomazia cinese nell XXI secolo

La diplomazia cinese una nuova forma di dialogo Attualmente con lo sviluppo e la trasformazione che sta investendo il mondo pone i rapporti tra la Cina e il resto del mondo in un altro livello. Questo vuol dire che la diplomazia cinese deve affrontare nuove sfide nel contesto sia regionale che internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : diplomazia cinese I diplomatici cinesi stanno sbagliando tutto - Minxin Pei Internazionale La diplomazia cinese nella nuova era

Attualmente con lo sviluppo e la trasformazione che sta investendo il mondo pone i rapporti tra la Cina e il resto del mondo in un altro livello. Questo vuol dire che la diplomazia cinese deve affront ...

Vi spiego perché la Via della Seta è in salita. Parla Mingey (Rhodium)

Intervista con Matthew Mingey, analista del Rhodium Group: “La Cina fa leva sui rapporti economici per avere sostegno internazionale su temi come Xinjiang e Hong Kong. Ma la Via della Seta subirà rita ...

