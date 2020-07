La deputata dem La Marca arriva dal Canada e non rispetta la quarantena: “Me lo ha detto un carabiniere…” (Di domenica 19 luglio 2020) Si chiama Francesca La Marca, eletta alla Camera dei Deputati nella circoscrizione estero e membro del Pd. Fa parte della Commissione Affari Esteri e Comunitari che si è riunita il 14 luglio e La Marca ha partecipato alla Commissione, come scrive Il Giornale, con tanto di foto ricordo su Facebook in cui fa bella mostra di una mascherina. Il rientro dal Canada il 13 luglio Eppure, essendo rientrata in Italia dal Canada il 13 luglio, cioè il giorno prima che si riunisse la commissione di cui fa parte, avrebbe dovuto osservare la quarantena di 14 giorni come da regole attualmente in vigore. Invece non l’ha fatto. Intervistata dal Corriere l’onorevole non smentisce e spiega l’accaduto così: “Quando arrivo a Fiumicino, il carabiniere mi dice: ... Leggi su secoloditalia

