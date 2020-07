La deputata canadese La Marca a Montecitorio senza quarantena (Di domenica 19 luglio 2020) La parlamentare dem canadese Francesca La Marca (eletta nella circoscrizione esteri) arriva a Fiumicino. Il giorno dopo si presenta in commissione a Montecitorio. E spiega. “Un carabiniere mi ha detto che potevo bypassare i divieti. E comunque avevo fatto prima il tampone” Francesca La Marca, deputata dem canadese, si è diretta a Montecitorio, in commissione, … L'articolo La deputata canadese La Marca a Montecitorio senza quarantena proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

kategullo75 : RT @Mirith_: I migliori esempi di vita arrivano sempre da loro! - Mirith_ : I migliori esempi di vita arrivano sempre da loro! - Gandalf1948 : Vi ricordate quando criticavano Salvini e Meloni? Ecco.....tutta l'ipocrisia comunista viene sempre a galla!… - AlatiGiulio : Chi ha detto che sono dementi cialtroni solo i grillini? I piddini non sono da meno, e non parlo solo degli aperiti… - Francesca30301 : VERGOGNA! -

Hanno tolto l’immunità parlamentare, non quella sanitaria. «E io non ho fatto la quarantena perché sono una deputata», ammette Francesca La Marca nata a Toronto, dal cui cognome si evince l’origine it ..."Me l'ha detto un carabiniere". Francesca La Marca risponde con una (sconcertant) intervista al Corriere della Sera alle accuse sollevato dal Giornale. La deputata Pd, eletta in circoscrizione estero, ...