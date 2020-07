La denuncia: 'Vestiti da Arancia Meccanica sputano su maniglie e citofoni per infettare' (Di domenica 19 luglio 2020) Il virus ci renderà migliori? Più solidali e più responsabili? Non sempre: "Arrivano dalla periferia, girano in bande e vestono tutti uguali come in Arancia Meccanica". Schiamazzi fino a tarda notte, ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Vestiti "Ragazzi vestiti come in Arancia Meccanica sputano sui citofoni". Timore covid a Trastevere L'HuffPost "Gare di sputi per attaccare il Covid": la denuncia a Roma

A Roma, più precisamente a Trastevere, ci sarebbero dei ragazzi che farebbero a gara di sputi su portoncini e citofoni con la “speranza” di attaccare il Covid-19. Lo scrive il ‘Corriere della Sera’, c ...

La denuncia: "Vestiti da Arancia Meccanica sputano su maniglie e citofoni per infettare"

Il virus ci renderà migliori? Più solidali e più responsabili? Non sempre: "Arrivano dalla periferia, girano in bande e vestono tutti uguali come in Arancia Meccanica". Schiamazzi fino a tarda notte, ...

A Roma, più precisamente a Trastevere, ci sarebbero dei ragazzi che farebbero a gara di sputi su portoncini e citofoni con la “speranza” di attaccare il Covid-19. Lo scrive il ‘Corriere della Sera’, c ...Il virus ci renderà migliori? Più solidali e più responsabili? Non sempre: "Arrivano dalla periferia, girano in bande e vestono tutti uguali come in Arancia Meccanica". Schiamazzi fino a tarda notte, ...