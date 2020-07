“La casa di Paolo”, il libro che racconta ai ragazzi chi era Borsellino. Il fratello Salvatore: “Cose scritte non muoiono mai, diventano eterne” (Di domenica 19 luglio 2020) Un libro per raccontare ai ragazzi chi è stato Paolo Borsellino e l’eredità che ha lasciato alla nuove generazioni. A 28 anni dalla strage di via D’Amelio, esce in libreria e in edicola “La casa di Paolo“, un libro di Sara Loffredi e Marco Lillo (edito da PaperFirst), dove la voce narrante è quella di un liceale che scopre la figura del giudice ucciso dalla mafia e usa il suo insegnamento per diventare adulto. A Palermo “La casa di Paolo” è l’antica farmacia Borsellino, che nel 2015 il fratello del magistrato ha riacquistato e poi donato al quartiere per attività sulla legalità e sulla giustizia dedicate ai più giovani. “Un sogno che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

