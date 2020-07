La caccia ai clienti della escort positiva di Modica che ha girato mezza Italia (Di domenica 19 luglio 2020) Ieri il sindaco di Modica, dove ha esercitato la prostituzione una cittadina peruviana poi risultata positiva al Coronavirus a Foligno e trasferita a Perugia, ha fatto un appello ai suoi concittadini: «Due o tre clienti al giorno per 10 giorni fanno 20-25 venti persone che possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar. Il mio appello è rivolto a chi ha avuto rapporti con quella donna: andate a fare i test. Anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli». La caccia ai clienti della escort positiva che ha girato mezza Italia Intanto secondo l’indagine epidemiologica la donna avrebbe esercitato a Barcellona, ... Leggi su nextquotidiano

Si ricostruiscono tutte le tappe della escort ricoverata a Perugia perché positiva al coronavirus. La donna, una 54enne di origini peruviane, è stata in mezza Italia. Tra gli spostamenti accertati Ba ...

