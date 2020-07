“L’80% dei dipendenti pubblici si gratta la pancia dalla mattina alla sera”: l’attacco di Musumeci ai lavoratori siciliani (Di domenica 19 luglio 2020) “Come faccio a mettere su 100 grammi in più? Devo correre dietro a 29 direttori generali e ai 13mila dipendenti pubblici. L’80% di loro si gratta la pancia dalla mattina alla sera“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, durante il convegno “Giornate dell’energia 2020” a Catania, che hanno suscitato la reazione dei sindacato. I Cobas/Codir, che contano numerosi iscritti tra i dipendenti della Regione, hanno annunciato di “aver dato mandato” ai propri legali per “valutare ogni possibile aspetto che violi le leggi per denunciare e querelare Musumeci”. I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil siciliane ... Leggi su ilfattoquotidiano

giorgio_gori : Il Governatore della Regione Sicilia dice che l’80% dei 13mila dipendenti della Regione Sicilia è improduttivo:«Si… - sbonaccini : #formazione, dall'energia sostenibile alla meccatronica: dalla @RegioneER oltre 8 MILIONI di euro per diplomare TEC… - MPenikas : FQ: “L’80% dei dipendenti pubblici si gratta la pancia dalla mattina alla sera”: l’attacco di Musumeci ai lavorato… - calabreseumbria : RT @fattoquotidiano: “L’80% dei dipendenti pubblici si gratta la pancia dalla mattina alla sera”: l’attacco di Musumeci ai lavoratori sicil… - fattoquotidiano : “L’80% dei dipendenti pubblici si gratta la pancia dalla mattina alla sera”: l’attacco di Musumeci ai lavoratori si… -

