Katana e pistole in casa: denunciata coppia di coniugi (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oltre 190 persone e 71 veicoli controllati, numerose contravvenzioni al codice della strada notificate (tra queste, 5 automobilisti sono stati sorpresi alla guida di auto senza copertura assicurativa, altrettanti motociclisti circolavano senza casco in sella a scooter). È il bilancio dell’attività di controllo del territorio dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli nell’area del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sono stati impegnati i militari della Compagnia di Napoli Poggioreale supportati da quelli del Reggimento Campania, del Nucleo cinofili di Sarno e del NAS partenopeo. Due le persone denunciate per detenzione abusiva di armi: marito e moglie – l’uomo già agli arresti domiciliari – detenevano nella loro abitazione 1 Katana con una lama di 30 ... Leggi su anteprima24

007Vincentxxx : RT @charlyec1: @mattinodinapoli @007Vincentxxx Denunciati per pistole a salve? Una katana? Strano, le cose sono due, le informazioni sono s… - charlyec1 : @mattinodinapoli @007Vincentxxx Denunciati per pistole a salve? Una katana? Strano, le cose sono due, le informazio… - 007Vincentxxx : RT @mattinodinapoli: Napoli, in casa pistole a salve e una katana: marito e moglie denunciati - mattinodinapoli : Napoli, in casa pistole a salve e una katana: marito e moglie denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Katana pistole Napoli, in casa pistole a salve e una katana: marito e moglie denunciati Il Mattino Blitz a San Giovanni a Teduccio: droga, armi e controlli a pregiudicati

I due sono marito e moglie – l’uomo già agli arresti domiciliari – detenevano nella loro abitazione 1 katana con una lama di 30 centimetri, 1 pistola a salve marca “Police” calibro 8 ...

Blitz sotto al Vesuvio: in casa pistole a salve e una katana, marito e moglie denunciati

Due le persone denunciate per detenzione abusiva di armi: marito e moglie – l’uomo già agli arresti domiciliari – detenevano nella loro abitazione 1 katana con una lama di 30 centimetri, 1 pistola a ...

I due sono marito e moglie – l’uomo già agli arresti domiciliari – detenevano nella loro abitazione 1 katana con una lama di 30 centimetri, 1 pistola a salve marca “Police” calibro 8 ...Due le persone denunciate per detenzione abusiva di armi: marito e moglie – l’uomo già agli arresti domiciliari – detenevano nella loro abitazione 1 katana con una lama di 30 centimetri, 1 pistola a ...